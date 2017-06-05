Кількість росіян, які вважають Україну ворогом, сягнула історичного максимуму – опитування

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Лідером списку «вороже налаштованих країн» для росіян залишаються США

Кількість росіян, які вважають Україну ворогом, досягла максимуму за весь час досліджень, повідомляє російський «Левада-центр».

Згідно з даними опитування, 50% опитаних цьогоріч вважають українців одним із головних ворогів. Зазначимо, що в 2015 році цей показник був меншим – 37%, а в 2016 році – 48%.

Лідером списку «вороже налаштованих країн» залишаються США. Близько 70% росіян вважають їх ворогом, однак цей показник знижується за останні роки.

Крім того, 24% респондентів вважають ворожими Німеччину, Латвію і Литву. При цьому близько половини опитаних громадян Росії впевнені, що Москва перебуває в міжнародній ізоляції. Приблизно стільки ж вважають навпаки.

Туреччина цьогоріч опустилася на 11-те місце. Нагадаємо, що в 2016 році вона була в списку «ворогів» на третьому місці.

Друзями росіяни назвали Білорусь, Китай, Казахстан, Сирію та Індію.