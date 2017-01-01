Кількість українських заручників на Донбасі збільшилася до 118 осіб

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Заручники на Донбасі

У списку зниклих безвісти 418 осіб

На сьогоднішній день кількість українських заручників на Донбасі збільшилася і складає 118 осіб. Про це повідомила перший віце-спікер Верховної Ради, представник президента України з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко під час зустрічі в рамках неформальної мінської платформи з координатором ОБСЄ в гуманітарній мінській групі Тоні Фрішем.

«На жаль, на сьогодні кількість заручників в ОРДЛО збільшилася, і складає 118 осіб, це цивільні і військові (збільшилася і за рахунок цивільних, яких хапають на окупованих територіях, та, на жаль, і наші військові були затримані)», - написала вона.

Геращенко повідомила, що СБУ і мінська група провели велику роботу щодо пошуку інформації про зниклих безвісти, встановили долю кількох десятків таких громадян. «Згідно оновленої інформації СБУ , на сьогодні в списку зниклих безвісти 418 осіб. Не виключаю , що зниклих безвісти в ході конфлікту більше, і ми маємо знайти інформацію про всіх зниклих, загиблих, встановити їх долю», - зазначила вона.

Раніше Геращенко повідомляла, що бойовики не допускають місію Червоного Хреста до процесу звільнення заручників.