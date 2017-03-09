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    Кількість загиблих дітей внаслідок пожежі в Гватемалі зросла до 34 осіб

    • Сьогодні, 03:16
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    Частину дітей тримали у зачиненій кімнаті під час пожежі

    Однією з причин масової загибелі дітей під час пожежі в центрі реабілітації жертв сімейного насильства в Гватемалі могло стати утримання постояльців у зачиненій на ключ кімнаті.

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    Про це заявили в прокуратурі з прав людини Гватемали, повідомляє «РИА Новости».

    За останніми даними лікарів, трагедія вже забрала життя 34 дітей. Крім загиблих на місці 19 підлітків, ще 15 померли в лікарнях від отриманих опіків.

    Прокурор зазначила, що двері і вікна кімнати були надійно закриті, а таку високу концентрацію підлітків у маленькому просторі вона пояснила покаранням з боку керівництва центру за масову втечу вихованців, яка сталася напередодні пожежі.

    Раніше повідомлялося, що причиною пожежі міг стати підпал одним з вихованців свого матраца на знак протесту проти поганого поводження і харчування, після чого полум'я перекинулося на інші приміщення.

    Зараз дітей з центру переводять в інші заклади, приблизно 200 підлітків вже розміщені в інших центрах. Всього ж у момент трагедії там знаходилося близько 600 дітей.

    Як повідомляв «Главком», вищевказаний реабілітаційний центр для жертв сімейного насильства в Гватемалі розташовується недалеко від столиці країни.

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