Кількість загиблих в результаті вибухів в Єгипті зросла до 43 осіб
- Сьогодні, 19:31
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Внаслідок вибухів у двох церквах Єгипту у містах Олександрія і Танта загинули 43 особи
Про це повідомляє AFP з посиланням на місцевих урядовців.
Зокрема зазначається, що у Танті загинули 27 осіб. В Олександрії загинули 16 осіб, у т.ч. троє співробітників поліції. Тут вибух стався внаслідок дій смертника, який підірвав себе, коли поліцейські не дозволили йому увійти до церкви.
Також, як повідомляє AFP, президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі, який є верховним головнокомандувачем збройних сил країни, віддав наказ військовим долучитися до захисту «життєвоважливої інфраструктури» держави після терактів у церквах.
У Єгипті через теракти оголошено триденну жалобу.
Відповідальність за два теракти взяло на себе терористичне угрупування «Ісламська держава».