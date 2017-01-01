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    Кількість загиблих в результаті вибухів в Єгипті зросла до 43 осіб

    • Сьогодні, 19:31
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    Вибухи в церквах Єгипту
    Вибухи в церквах Єгипту

    Внаслідок вибухів у двох церквах Єгипту у містах Олександрія і Танта загинули 43 особи

    Про це повідомляє AFP з посиланням на місцевих урядовців. 

    Зокрема зазначається, що у Танті загинули 27 осіб.  В Олександрії загинули 16 осіб, у т.ч. троє співробітників поліції. Тут вибух стався внаслідок дій смертника, який підірвав себе, коли поліцейські не дозволили йому увійти до церкви. 

    Також, як повідомляє AFP, президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі, який є верховним головнокомандувачем збройних сил країни, віддав наказ військовим долучитися до захисту «життєвоважливої інфраструктури» держави після терактів у церквах. 

    У Єгипті через теракти оголошено триденну жалобу. 

    Відповідальність за два теракти взяло на себе терористичне угрупування «Ісламська держава»

    вибух Єгипет Ісламська держава
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