Кількість загиблих в результаті вибухів в Єгипті зросла до 43 осіб

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Вибухи в церквах Єгипту

Внаслідок вибухів у двох церквах Єгипту у містах Олександрія і Танта загинули 43 особи

Про це повідомляє AFP з посиланням на місцевих урядовців.

Зокрема зазначається, що у Танті загинули 27 осіб. В Олександрії загинули 16 осіб, у т.ч. троє співробітників поліції. Тут вибух стався внаслідок дій смертника, який підірвав себе, коли поліцейські не дозволили йому увійти до церкви.

Також, як повідомляє AFP, президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі, який є верховним головнокомандувачем збройних сил країни, віддав наказ військовим долучитися до захисту «життєвоважливої інфраструктури» держави після терактів у церквах.

У Єгипті через теракти оголошено триденну жалобу.

Відповідальність за два теракти взяло на себе терористичне угрупування «Ісламська держава».