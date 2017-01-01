Кількість заручників терористів зросла до 126 осіб за рахунок цивільних - Геращенко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ірина Геращенко

Геращенко відзначила, що бойовики вимагають передати їм більше 600 осіб

У списку заручників, які дає Служба безпеки України, вже 126 осіб, кількість незаконно утримуваних зросла за рахунок цивільних.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook у середу представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

«На жаль, в списку заручників, які дає нам СБУ, вже 126 осіб, кількість незаконно утримуваних зросла за рахунок цивільних», - наголосила Геращенко.

Вона відзначила, що ОРДЛО вимагає передати заради звільнення більше 600 осіб. «30 з них не мають жодного відношення до АТО, 60 проходять за надважкими злочинами і не підлягають амністії - і це найболючіші питання дискусії. А серед 500 інших, що їх запитує ОРДЛО, кілька сотень не бажають переміщатися на окуповані території», - написала нардеп.

За її словами, ОРДЛО категорично відмовилися від залучення МКЧХ і ООН до процесу збору цих відмов, хоч два місяці до того обговорювали і наполягали на місії ООН. «Українська сторона заради звільнення заручників запропонувала як компромісний варіант залучити до процесу засвідчення цих підписів офіс Уповноважного ВР з прав людини, процедура проходитиме під моніторингом ОБСЄ, місія якої напряму залучена до мінського процессу», - додала Геращенко.

Вона повідомила, що в рамках мінської групи, де також працюють Віктор Медведчук і представники СБУ, привезли родинам заручників листи від їх близьких з Макіївської колонії, від трьох десятків хлопців.

Водночас Геращенко висловила «обережний оптимізм в питанні допуску МКЧХ до тюрем на окупованих територіях, сьогодні детально говорили про залучення МКЧХ до передачі посилок від рідних, і сподіваюся, що досягнуто згоду».