Кількість затриманих у Дніпрі тітушок зросла до 12

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Тітушки, які побили ветеранів АТО в Дніпрі

Одному із затриманих уже вручено підозру

У Дніпрі затримано 12 тітушок, які 9 травня напали на ветеранів АТО. Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко, коментуючи своє повідомлення у Fecebook.

«У райвідділі фізично перебуває 12 тітушок. Одному вже вручено підозру. Іншим це зроблять у відведені законом 72 години», – написав він.

Раніше Луценко повідомив, що було ідентифіковано вісьмох тітушок, які напали на учасників АТО. Їх затримали і буде притягнуто до кримінальної відповідальності, зазначив генпрокурор.

Він також повідомив про проведення слідства, яке встановить організаторів і джерела фінансування тітушок, які 9 травня у Дніпрі побили ветеранів АТО. «Слідство працює, щоб встановити організатора і джерело фінансування тітушок. Також проводиться розслідування ганебної співпраці працівників Нацполіції з тітушками. За це також будуть відповідати», – запевнив Луценко.

Нагадаємо, в Дніпрі 9 травня під час акції «Марш перемоги», організованої нардепом Олександром Вілкулом, побили ветеранів АТО. Внаслідок конфлікту по медичну допомогу звернулося шість поліцейських та вісім учасників масових заходів. Переважно у потерпілих було діагностовано травми голови та інші менш значні пошкодження.

У Дніпрі керівник Головного управління поліції в області вже призначив проведення службового розслідування дій поліції під час проведення масових заходів до Дня перемоги, 9 травня.

Після інцидентів у Дніпрі 9 травня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив з посад начальника управління поліції в Дніпропетровській області, начальника міського управління поліції Дніпра, а також їхніх заступників із забезпечення громадської безпеки.