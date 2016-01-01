Кількість жертв косметичного лосьону «Боярышник» збільшилась до 62 осіб

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ТАСС Реанімаційне відділення іркутської міської клінічної лікарні № 3

В рамках розслідування кримінальної справи про загибель людей після вживання спиртовмісної продукції затримано 11 осіб

За останніми даними, від отруєння сурогатним алкоголем в Іркутську загинули 62 людини. Про це повідомляє агентству «Интерфакс» прес-секретар регіонального МОЗ Тетяна Шкурская.

«Всього від отруєння постраждало 107 осіб, з них до теперішнього часу померло 62. Новий загиблий зафіксований в медустанові», – повідомила Шкурская.

У лікарнях залишаються 36 осіб. П'ятеро людей виписані, ще четверо самостійно покинули лікувальні установи. Раніше повідомлялося про 61 загиблого – 35 померли в лікарнях, 26 були доставлені відразу в морг.

Масове отруєння сурогатним алкоголем сталося в мікрорайоні Ново-Леніно Іркутська. Постраждалі у віці 25-50 років почали надходити в медустанови з вечора 17 грудня. За попередніми даними, всі вони вживали спиртовмісну рідину парфумований косметичний засіб «Концентрат для ванн «Боярышник»» (настоянка глоду). МОЗ регіону повідомив, що отруєння викликав метиловий спирт або метанол, який містився в концентраті, хоча на упаковці в складі значився етиловий спирт.

У зв'язку з масовою загибеллю людей в понеділок режим надзвичайної ситуації був введений в Іркутську, у вівторок – в Іркутській області.

В рамках розслідування кримінальної справи про загибель людей після вживання спиртовмісної кошти затримано 11 осіб. Це підприємці і співробітники торгових точок. В даний час суд обирає їм запобіжний захід.