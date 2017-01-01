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    Кількість жертв подвійного вибуху в Дамаску зросла до 59 осіб

    • Сьогодні, 06:10
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    Місце вибуху
    Місце вибуху

    Наразі відповідальності за теракт ніхто на себе не взяв

    Базована у Великобританії «Сирійська обсерваторія з прав людини» уточнює, що в результаті двох вибухів біля шиїтських святинь у Дамаску загинули щонайменше 59 людей і ще понад 100 зазнали поранень, повідомляє «Радіо Свобода».

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    За даними сирійської державної агенції новин SANA, в суботу «дві бомби, закладені терористами вибухнули біля кладовища у Баб ас-Сагхірі», де розташовані кілька шиїтських гробниць, куди прибувають паломники з усього світу.

    Базований в Лівані телеканал Al-Mayadeen повідомив, що одна придорожня бомба спрацювала, коли повз проїжджав автобус з паломниками, а іншу бомбу ввів у дію поряд з іншим автобусом бойовик-смертник.

    Відповідальності за атаки ніхто на себе не взяв.

    «Главком» раніше повідомляв про 44 жертви двох вибухів у столиці Сирії Дамаску.

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