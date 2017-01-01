Кількість жертв подвійного вибуху в Дамаску зросла до 59 осіб

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Місце вибуху

Наразі відповідальності за теракт ніхто на себе не взяв

Базована у Великобританії «Сирійська обсерваторія з прав людини» уточнює, що в результаті двох вибухів біля шиїтських святинь у Дамаску загинули щонайменше 59 людей і ще понад 100 зазнали поранень, повідомляє «Радіо Свобода».

За даними сирійської державної агенції новин SANA, в суботу «дві бомби, закладені терористами вибухнули біля кладовища у Баб ас-Сагхірі», де розташовані кілька шиїтських гробниць, куди прибувають паломники з усього світу.

Базований в Лівані телеканал Al-Mayadeen повідомив, що одна придорожня бомба спрацювала, коли повз проїжджав автобус з паломниками, а іншу бомбу ввів у дію поряд з іншим автобусом бойовик-смертник.

Відповідальності за атаки ніхто на себе не взяв.

«Главком» раніше повідомляв про 44 жертви двох вибухів у столиці Сирії Дамаску.