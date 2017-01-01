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    Кількість жертв повені на Шрі-Ланці вже сягнула майже двох сотень осіб

    • Сьогодні, 21:12
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    Повінь на Шрі-Ланці

    Близько 6 млн жителів острова були змушені залишити своє житло

    Повінь на Шрі-Ланці забрала життя вже 193 людей, ще 94 вважають зниклими

    Про це повідомляє NDTV.

    Крім того, під час стихійного лиха 112 осіб зазнали поранень, близько 6 млн жителів острова були змушені залишити своє житло.

    Станом на вечір 30 травня понад 100 тис. осіб вже повернулися до своїх будинків, ще понад 80 тис. людей залишаються в спеціальних таборах.

    Індія направила на допомогу владі Шрі-Ланки контингент з понад 300 військових, водолазів і медичних працівників.

    За інформацією уряду, всі школи у потерпілих від повені районах, включаючи столицю Коломбо, буде закрито протягом тижня.

    Нагадаємо, в ООН уже заявили, що нададуть Шрі-Ланці засоби для очищення води, ємності з водою та брезент. Всесвітня організація охорони здоров'я пообіцяла відправити команди лікарів до потерпілих районів, а Японія – надати своїх експертів із подолання наслідків катастроф.

    Станом на ранок вівторка кількість жертв повені оцінювалася у 180 осіб.

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