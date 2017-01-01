  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Кількість жертв сходження лавини на італійський готель зросла до 21

    • Сьогодні, 10:30
    • Розсилка
    Пошукові роботи на місці сходження лавини
    Пошукові роботи на місці сходження лавини

    Врятувати поки що вдалося лише дев’ятьох туристів

    В Італії кількість жертв сходження лавини на готель Rigopiano зросла до 21 особи. Про це повідомляє RaiNews24.

    Видання зазначає, що вночі рятувальники витягли з-під завалів ще три тіла загиблих.

    Урятувати поки що вдалося лише дев’ятьох туристів.

    Читайте також

    Раніше повідомлялося, що кількість загиблих у готелі Rigopiano зросла до 18 осіб.

    Готель Rigopiano, розташований у регіоні Абруццо на висоті 1200 метрів на околиці національного парку Гран-Сассо-е-Монті-делла-Лага, поблизу гори Корно-Гранде, було повністю завалено снігом під час сходження лавини 18 січня. Це трапилось унаслідок потужного землетрусу, який сколихнув у цей день Центральну Італію.

    Згідно з інформацією директора готелю, під час трагедії у закладі перебувало близько 35 осіб – туристи та персонал, серед яких були діти, інформує dpa. МЗС України повідомляє, що українців не було серед гостей чи працівників накритого сніговою лавиною готелю в Італії.

    Читайте також
    Італія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ