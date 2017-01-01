Кількість жертв вибуху на шахті в Ірані зросла до 35 осіб
- Сьогодні, 06:56
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За попередніми даними, причиною вибуху стала концентрація метану
Щонайменше 35 людей стали жертвами вибуху на вугільній шахті в іранській провінції Голестан.
Про це повідомляє РБК.
Як зазначається, ще близько 30 осіб постраждали в результаті вибуху. За попередніми даними, причиною вибуху стала концентрація метану.
Сильний вибух стався в середу на вугільній шахті «Заместане Юрт» поблизу міста Азадшахр в північно-східній іранській провінції Голестан. На глибині 1,8 тис. м опинилися заблокованими кілька десятків гірників.
На місці події проводиться масштабна рятувальна операція за участю підрозділів Корпусу «вартових ісламської революції» та кінологів з собаками, навченими пошуку людей під завалами.
Раніше іранські медіа повідомляли про 21 загиблого і десятки поранених через вибух на вугільній шахті на півночі країни.