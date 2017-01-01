Кількість жертв вибуху на шахті в Ірані зросла до 35 осіб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рятувальники біля шахти в Ірані

За попередніми даними, причиною вибуху стала концентрація метану

Щонайменше 35 людей стали жертвами вибуху на вугільній шахті в іранській провінції Голестан.

Про це повідомляє РБК.

Як зазначається, ще близько 30 осіб постраждали в результаті вибуху. За попередніми даними, причиною вибуху стала концентрація метану.

Сильний вибух стався в середу на вугільній шахті «Заместане Юрт» поблизу міста Азадшахр в північно-східній іранській провінції Голестан. На глибині 1,8 тис. м опинилися заблокованими кілька десятків гірників.

На місці події проводиться масштабна рятувальна операція за участю підрозділів Корпусу «вартових ісламської революції» та кінологів з собаками, навченими пошуку людей під завалами.

Раніше іранські медіа повідомляли про 21 загиблого і десятки поранених через вибух на вугільній шахті на півночі країни.