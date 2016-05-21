Кількість злочинів проти дітей в окупованому Криму наближається до тисячі

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36 дітей загинуло внаслідок скоєних щодо них злочинів

Головне слідче управління Слідчого комітету Росії в окупованому Криму зафіксувало 852 злочини щодо неповнолітніх у 2016 році. Про це на прес-конференції в Сімферополі повідомив керівник кримського Слідчого комітету Михайло Назаров, повідомляють «Новости Крыма».

«Цифра, на жаль, для Криму дуже велика. Минулого року скоєно 852 злочини щодо неповнолітніх. На початок 2017 року розслідувано і відправлено до суду 201 кримінальну справу, за якими потерпілими визнано 306 дітей. Страшна цифра», – доповів Назаров.

Він також зазначив, що 36 дітей загинуло внаслідок скоєних стосовно них злочинів.

Раніше Слідчий комітет окупованого Криму повідомляв про величезну кількість злочинів, скоєних щодо статевої недоторканності дітей і просив батьків бути пильними.