Кім Чен Ин попередив: США знаходяться в зоні прицільного удару КНДР



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кім Чен Ин

Кім Чен Ин заявив, що влада США не повинна недооцінювати Корею

Очільник Північної Кореї після вдалого запуску балістичної ракети середньої дальності типу «земля-земля», заявив про те, що КНДР «має засоби для удару у відповідь».

Про це повідомляє південнокорейське видання Yonhap, із посиланням на Центральне інформагентство КНДР.

Зазначається, що ракета досягла висоти понад 2,1 кілометра та пролетіла 787 кілометрів.

Очільник Північної Кореї Кім Чен Ин, який був присутній під час запуску, зауважив, що США не повинні недооцінювати державу. Він попередив, що Сполученим Штатам «не уникнути найбільшої в історії катастрофи, якщо вони зроблять незграбні спроби спровокувати КНДР».

«Материковий і тихоокеанський регіони діяльності США знаходяться в зоні прицільного удару КНДР, Корея має потужні засоби для удару у відповідь», — йдеться у звіті щодо запуску ракети.

Нагадаємо, Північна Корея у ніч з 13 на 14 травня здійснила запуск невідомого снаряда з регіону біля свого західного узбережжя.

Ракета подолала відстань у 700 км і досягла висоти майже у дві тисячі км. За даними чиновників Південної Кореї і Японії, ця ракета пролетіла далі і вище ракети середнього радіусу дії, яка була успішно запущена КНДР у лютому цього року. ЗМІ повідомляють, що ракета впала за 90 кілометрів від Росії.

У НАТО закликали Пхеньян припинити всі види діяльності, пов'язані з його ядерними програмами.