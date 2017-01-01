Кінець парламентської кризи в Польщі: опозиція не блокує трибуну Сейму

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Польський Сейм

Водночас польська опозиційна партія «Громадянська платформа» ініціюватиме відставку маршалка Кухцінського

Найбільша польська опозиційна партія «Громадянська платформа» (РО) у четвер, 12 січня, припинила блокувати трибуну Сейму, що дало змогу маршалку Мареку Кухцінському розпочати засідання парламенту і відразу оголосити перерву до 25 січня. Про це інформує Укрінформ.

«У зв'язку з тим, що ця ситуація (майже місячне блокування трибуни. – Ред.) призвела до певних змін, то слід провести глибший аналіз ситуації і того, що мало місце упродовж останніх кількох тижнів», - заявив Кухцінський.

У зв’язку з цим він оголосив перерву у засіданні нижньої палати парламенту до 25 січня.

Лідер опозиційної партії Гжегож Схетина повідомив журналістам, що у зв’язку з відновленням нормальної роботи ЗМІ у парламенті, а також спроможністю нормально вести законодавчу діяльність його партія призупиняє блокування трибуни. Водночас РО ініціюватиме відставку маршалка Кухцінського за «скоєні помилки», що призвело до парламентської кризи у країні. Партія також закликатиме президента Анджея Дуду ветувати закон про бюджет на 2017 рік, який, на переконання опозиції, було ухвалено із значними порушеннями. Інша опозиційна партія «Сучасна» (.N) оскаржить ухвалення закону провладною коаліцією в Конституційному суді РП.

Лідер фракції провладної партії «Право і Справедливість» (PiS) у Сеймі Ришард Терлецький висловив задоволення з приводу того, що у парламенті завершилося «маппет-шоу опозиції», і Сейм повертається до нормального ритму роботи.

Водночас лідер PiS Ярослав Качинський заявив, що з цієї кризи слід зробити висновки, зокрема, внести зміни до регламенту Сейму, аби зробити неможливим блокування парламентської трибуни. Він також назвав необґрунтованими вимоги опозиції щодо відставки маршалка Кухцінського.

Як відомо, парламентська криза в Польщі розпочалася 16 грудня минулого року, коли маршалок Сейму Кухцінський виключив з роботи Сейму депутата РО Міхала Щербу, який виступав з трибуни, зокрема і проти планів канцелярії Сейму обмежити доступ для журналістів до зали засідань парламенту. За свого колегу заступилися інші опозиційні депутати, які заблокували трибуну, а згодом і президію Сейму. Відтак маршалок Сейму розпорядився продовжити засідання у колонній залі, де силами депутатів PiS та кількох депутатів інших сил руками проголосовано за закон про бюджет на поточний рік. Опозиція вважає ці голосування незаконними, оскільки у сесійній залі, за їхніми словами, не було кворуму. Крім того, охоронці парламенту нібито не впускали опозиційних депутатів до цієї зали під час голосування.

Криза у парламенті викликала суспільні протести у Польщі, блокування парламенту прихильниками опозиції і багатотисячні мітинги упродовж кількох днів. Утім, перед католицьким Різдвом протести вщухли, але опозиційні депутати на ротаційній основі увесь час продовжували залишатися у сесійній залі, блокуючи трибуну Сейму.

Маршалок Сейму Кухцінський поки що відмовився змінювати правила доступу журналістів до парламенту без проведення широких консультацій з представниками ЗМІ.

Раніше повідомлялося, що польська опозиція блокуватиме трибуну до виконання вимог.