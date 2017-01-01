Кириленко пропонує позбутися радянського Дня космонавтики



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юрій Гагарін, перший космонавт СРСР

Кириленко пропонує встановити День української космонавтики 19 листопада

Віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко ініціює перенесення дати святкування Дня космонавтики з 12 квітня на 19 листопада. Про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів.

«Ми повинні переорієнтувати наш світогляд на те, що зроблено українцями для українців. Якщо у нас сьогодні День космонавтики, радянський, по суті, ми повинні звернутися до президента Петра Порошенка, щоб він видав указ, як він зробив це, перенісши День захисника вітчизни з 23 лютого на 14 жовтня, створивши День захисника України», - сказав Кириленко.

Цю ініціативу він висунув під час обговорення урядом проекту закону про скасування всіх прийнятих в УРСР і СРСР нормативно-правових актів.

Міністр нагадав, що першим космонавтом СРСР був Юрій Гагарін, а першим космонавтом незалежної України - Леонід Каденюк.

Він запропонував встановити Днем української космонавтики дату початку польоту в космос Каденюка. Політ Каденюка на американському космічному кораблі Columbia почався 19 листопада 1997 року і тривав до 5 грудня.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України схвалив направлення до парламенту законопроекта про припинення дії всіх законів, актів міністерств і відомств, які були ухвалені до незалежності України, тобто за радянських часів.