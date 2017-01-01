Кириленко виступив проти трансляції виступу Самойлової на «Євробаченні»

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В’ячеслав Кириленко

Віце-прем'єр вважає, що трансляція виступу співачки українськими телеканалами порушує законодавство

Віце-прем'єр-міністр із гуманітарних питань В’ячеслав Кириленко наполягає, що показ виступу російської співачки Юлії Самойлової на «Євробаченні-2017» порушуватиме українське законодавство.

Про це Кириленко написав на своїй сторінці у Twitter.

«Трансляція виступу українськими телеканалами – це таке ж порушення українських законів, як і її в'їзд до України. ЄМС (Європейський мовний союз, - «Главком») мала б зважити на це», – написав Кириленко.

Таким чином чиновник відреагував на пропозицію Європейського мовного союзу організувати пряму трансляцію виступу російської співачки Юлії Самойлової для показу на пісенному конкурсі «Євробачення-2017» у Києві.

Нагадаємо, Служба безпеки заборонила в’їзд російській співачці Юлії Самойловій терміном на три роки.

Організатори конкурсу заявили про розчарування рішенням СБУ.

Керівник апарату СБУ Олександр Ткачук зазначав, що «робити якісь поблажки для окремих людей буде ознакою певної дискримінації».

У свою чергу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що заміну Самойлової шукати не будуть, а також висловив сподівання, що виконавицю все-таки пустять в Україну.

Самойловій заборонено в'їзд до України через її відвідини окупованого Криму. Вона виступала на фестивалі «Світ спорту і добра», який проходив на анексованому півострові в 2015 році.