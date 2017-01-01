Кіркоров пропонує в знак підтримки із Самойловою фотографуватись в інвалідному візку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Філіп Кіркоров

Дивний флешмоб Кіркоров адресував своїм колегам

Російський співак Філіп Кіркоров закликав підтримати Юлію Самойлову, якій СБУ заборонило в'їзд до України, та фотографуватися в інвалідному візку.

Про це повідомляє НТВ.

«Я хотів би почати хвилю підтримки Юлії та сфотографуватися в інвалідному кріслі. Хотів би, щоб мій приклад наслідували мої дорогі колеги», - сказав співак.

Кіркоров також запропонував конкурсантам присвячувати Самойловій пісні.

«Я хочу запропонувати всім, хто вийде на сцену в Києві, сказати перед виступом: «Ця пісня виконується на честь Юлії Самойлової, дівчини-інваліда, яку тут бояться», - додав Кіркоров.

За словами російського співака, його адвокат Олександр Добровінський готує текст звернення, яке розішлють всім учасникам Євробачення.

Як відомо, Юлія Самойлова з дитинства має першу групу інвалідності і пересувається на інвалідному візку.

Нагадаємо, Служба безпеки заборонила в’їзд російській співачці Юлії Самойловій терміном на три роки.

Організатори конкурсу заявили про розчарування рішенням СБУ.

Керівник апарату СБУ Олександр Ткачук зазначав, що «робити якісь поблажки для окремих людей буде ознакою певної дискримінації».

Нагадаємо, СБУ раніше допускала ймовірність відмовити Самойловій приїжджати в країну через її відвідини окупованого Криму. Вона виступала на фестивалі «Світ спорту і добра», який проходив на анексованому півострові в 2015 році.

В Росії вже вирішили відправити Самойлову на «Євробачення-2018».