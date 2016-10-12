Кістіон поїхав до Львова, щоб розібратись зі сміттєвим питанням

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Володимир Кістіон

Якщо не знайдемо консенсусу, то навесні ситуація буде набагато гіршою, - Кістіон про Грибовицьке сміттєзвалище

Сьогодні з робочим візитом у Львові перебуває Володимир Кістіон. Зокрема, віце-прем’єр-міністр приїхав на полігон у Грибовичах, який мають у найближчий час рекультивувати. Про це Кістіон повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні зранку - на полігоні твердих побутових відходів у Грибовичах під Львовом. Ситуація там складна, це ні для кого не секрет. Вдень проведемо нараду з місцевою владою, фахівцями, представниками відповідних служб», - повідомив Кістіон.

За інформацією прес-служби львівської мерії, під час огляду полігону у селі Великі Грибовичі начальник управління житлового господарства Львівської міської ради Сергій Сало, доповів про першочергові заходи, які необхідно виконати на полігоні.

«На сьогодні потрібно виположити схил і здійснювати підпирання цього схилу, щоб він не зсунувся далі. Також планується облаштування опорної дамби, щоб відходи, у випадку сходження, не зайшли в озера. З другої сторони, де закінчилося сміття, також потрібно встановити ще одну дамбу, щоб убезпечити проведення робіт із виположення схилу», – зазначив Сергій Сало.

Оглянувши схил і вислухавши доповідь, віце-прем’єр-міністр підкреслив, що на горі полігону ситуація більш-менш впорядкована, пересипка зроблена. Однак є проблема з технологією виконання робіт на полігоні.

«Ми повинні вирішувати питання спільно, бо коли не знайдемо консенсусу, то навесні ситуація буде набагато гіршою», – наголосив Володимир Кістіон.

Під час робочої поїздки віце-прем’єр-міністр наголосив на важливості негайного вирішення двох питань – це робота з інфільтратами та підсилення дамби.

Нагадаємо, суд у Львові визнав бездіяльність Садового щодо Грибовицького сміттєзвалища. Також суд зобов’язав виконавчий комітет Львівської міської ради невідкладно вжити заходів до припинення вивезення відходів на Грибовицьке сміттєзвалище.

Напередодні у Львові вже побував прем'єр-міністр Володимир Гройсман, щоб розібратись зі сміттєвим питанням, яке набуло розголосу по всій Україні.