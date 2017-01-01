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    Китай готовий ввести безвізовий режим для українців

    • Сьогодні, 17:39
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    Посол КНР в Україні Ду Вей
    Посол КНР в Україні Ду Вей

    Китайська сторона привітала рішення Європейського Союзу щодо лібералізації візового режиму з Україною

    Китайський уряд висловлює готовність запровадити безвізовий режим з Україною, виходячи з бажання двох країн.

    Про це заявив посол КНР в Україні Вей Ду в ході прес-конференції з нагоди встановленню 25-річчя дипломатичних відносин між країнами, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

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    «Китайська сторона готова в будь-який час, за бажанням двох сторін, за принципом рівності і взаємної вигоди, прийняти нові заходи з обміну людьми між нашими країнами, в тому числі і безвізовий режим», - зазначив він.

    При цьому Ду Вей додав, що китайська сторона вітає рішення Європейського Союзу щодо лібералізації візового режиму з Україною.

    Як повідомлялося, Європарламент 6 квітня проголосував за надання Україні безвізового режиму з ЄС. За це рішення проголосував 521 європарламентар. Проти – 75, 36 утрималися. Під час голосування сталася плутанина - не всі відразу зрозуміли, є безвиз для України чи ні.

    МЗС України розраховує, що в ЄС мають підписати документи по безвизу для нашої країни до 18 травня.

     

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