Китай готовий ввести безвізовий режим для українців

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Посол КНР в Україні Ду Вей

Китайська сторона привітала рішення Європейського Союзу щодо лібералізації візового режиму з Україною

Китайський уряд висловлює готовність запровадити безвізовий режим з Україною, виходячи з бажання двох країн.

Про це заявив посол КНР в Україні Вей Ду в ході прес-конференції з нагоди встановленню 25-річчя дипломатичних відносин між країнами, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Китайська сторона готова в будь-який час, за бажанням двох сторін, за принципом рівності і взаємної вигоди, прийняти нові заходи з обміну людьми між нашими країнами, в тому числі і безвізовий режим», - зазначив він.

При цьому Ду Вей додав, що китайська сторона вітає рішення Європейського Союзу щодо лібералізації візового режиму з Україною.

Як повідомлялося, Європарламент 6 квітня проголосував за надання Україні безвізового режиму з ЄС. За це рішення проголосував 521 європарламентар. Проти – 75, 36 утрималися. Під час голосування сталася плутанина - не всі відразу зрозуміли, є безвиз для України чи ні.

МЗС України розраховує, що в ЄС мають підписати документи по безвизу для нашої країни до 18 травня.