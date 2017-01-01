Китай хоче безвіз з Україною

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Українсько-китайське співробітництво

Китай зацікавлений у створенні зони вільної торгівлі та встановленні безвізового режиму з Україною

Китайська Народна Республіка зацікавлена у створенні зони вільної торгівлі та встановленні безвізового режиму з Україною. Про це повідомила представник президента України в парламенті Ірина Луценко під час брифінгу, присвяченого підсумкам візиту української делегації в КНР.

«Китай не зупиняється тільки на економічному співробітництві, йшлося про те, що Китай зацікавлений в ініціативі створення зони вільної торгівлі та встановлення безвізового режиму», - заявила вона.

За словами Луценко, на сьогодні близько 100 млн громадян Китаю мають можливість виїжджати в Європу, в тому числі відвідувати Україну. «Цей факт не може не цікавити наш туристичний бізнес, наші готелі, підприємства, кафе, ресторани і так далі. Китай цікавиться Україною, проявляє величезну симпатію щодо неї», - резюмувала Луценко.

Нагадаємо, 11 травня Рада ЄС остаточно затвердила рішення про надання Україні безвізу. А вже з 11 червня громадяни України зможуть їздити без віз до 34 європейських країн.

17 травня президент України Петро Порошенко у Страсбурзі взяв участь у церемонії підписанняПрезидентом Європейського Парламенту Антоніо Таяні та представником Мальтійського головування в Раді ЄС законодавчого рішення про запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України.

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Джерело: Еспресо ТВ