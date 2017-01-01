Китай може допомогти у вирішенні конфлікту на Донбасі - Порошенко

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Петро Порошенко та Сі Цзіньпін

Сі Цзіньпін запевнив, що Китай підтримує територіальну цілісність і суверенітет України

Президент Петро Порошенко сподівається, що Китай сприятиме поверненню Криму та врегулюванню конфлікту на Донбасі. Про це йшлося під час його зустрічі із головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном у рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

«Було досягнуто домовленості щодо продовження взаємодії двох країн заради підтримання миру та стабільності як на регіональному, так і на глобальному рівнях, у тому числі в рамках Ради безпеки ООН», - зазначив пан Порошенко.

За словами президента, обидві країни демонструють щиру зацікавленість у зміцненні традиційної дружби і розширенні плідної співпраці.

Сторони наголосили, українсько-китайські відносини мають стратегічний характер та базуються на принципах взаємної поваги до суверенітету і територіальної цілісності двох країн.

Сі Цзіньпін запевнив, що Китай підтримує територіальну цілісність і суверенітет України та вибір українського народу.

Раніше повідомлялося, що Порошенко прибув у Давос на Всесвітній економічний форум.

Під час роботи форуму Порошенко проведе низку двосторонніх зустрічей з главами держав та урядів, керівниками міжнародних організацій, а також із президентами провідних іноземних компаній та світовими інвесторами.

Як повідомляв «Главком», 17 січня у швейцарському Давосі відкривається 47-й за рахунком Всесвітній економічний форум.