Китай може стати не союзником, а господарем РФ – російський політолог

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У Китаю і Росії різний фінансовий потенціал, тому дуже дивно, що Путін не помічає об'єктивної загрози

Російська Федерація може заплатити дорогу ціну вже в найближчому майбутньому за те, що президент РФ Путін не бачить загроз з боку Китаю. Таку думку висловив російський політолог Михайло Савва, пише «Преса України».

Савва заявив, що у Китаю і Росії різний фінансовий потенціал, тому дуже дивно, що Путін не помічає об'єктивної загрози з боку Китаю. Він зазначив, що на Далекому Сході вже давно побудовані цілі китайські містечка, а багато пенсіонерів їдуть у Китай, щоб там доживати свій вік на російську пенсію.

Експерт зазначив, що економічне зливання Китаю з окремими територіями РФ досягло вже дуже високого рівня. Він заявив, що вже за кілька років Китай повністю контролюватиме окремі регіони Росії, і це ніхто не буде заперечувати. Савва нагадав, що Китай не знімав питання експансії територій, досить згадати конфлікти з Індією або В'єтнамом.

Крім того, російський президент вже не може знайти в Китаї союзника, оскільки там згодні тільки на роль господаря. «Путін втратив союзників на заході і кинувся на схід. Але там він може знайти тільки господаря, а не союзника. Як мінімум ця стратегія загрожує втратою територій без війни, але за правом сильного», – сказав він.

Як повідомлялося, Китай розмістив міжконтинентальні балістичні ракети власної розробки DF-41 у північно-східній провінції Хейлунцзян, яка межує з Росією.