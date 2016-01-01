Китай повернув американцям захоплений підводний дрон



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Китайський флот передав американським військовим безпілотний підводний апарат, який був захоплений 15 грудня

Китай повернув флоту США захоплений кількома днями раніше у Південно-Китайському морі дослідницький зонд. Про це повідомили у Пентагоні у вівторок, передає Deutsche Welle.

Китайська сторона додає, що обмін пройшов після «дружніх консультацій».

Зонд було захоплено 15 грудня, коли корабель американського флоту прямував забрати його поблизу Філіппін. Згідно із заявами американської сторони, зонд збирав військові океанографічні дані у звичному режимі, коли його перехопив корабель китайського флоту. Американські військові назвали дії китайців «незаконними» та «невідповідними стандартам професійної поведінки між флотами на морі».

Новообраний президент США Дональд Трамп запропонував китайцям залишити собі зонд, «який вони вкрали». Китайська сторона відповіла, що заява про крадіжку є «неточною».

Питання приналежності вод у Південно-Китайському морі є однією з причин напруженості у китайсько-американських відносинах та у відносинах Китаю із сусідніми країнами, що також мають територіальні претензії. Як нещодавно повідомлялося, Китай розширив власні озброєння на штучно створених ним же островах у цьому морі.