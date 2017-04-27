Китай став шостим у світі з видобутку газу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За три роки країна піднялась у рейтингу видобутого газу на три позиції

У 2016 році Китай посів 6-е місце в світі з видобутку природного газу, піднявшись на три місця з 2007-го.Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на заяву Міністерства науки і техніки КНР.

Згідно з офіційною статистикою, якщо у 2007 році газове виробництво Китаю становило 68 млрд кубометрів, то в 2016 році воно зросло до 137 млрд кубометрів. Розвідані запаси природного газу збільшився з 6,1 трлн кубометрів в 2007 році до 13 трлн кубометрів в 2016 році.

Наразі на природний газ припадає 6% споживання первинних енергоресурсів Китаю. Очікується, що до кінця 2020 року цей показник може збільшитися до 10 відсотків, повідомили в міністерстві.