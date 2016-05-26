Китай заборонив гру Pokemon Go як соціально небезпечну

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Небезпечні ризики, на думку Пекіна, включають в себе «загрозу безпеці географічної інформації, а також транспортної та особистої безпеки споживачів»

Влада КНР заборонила ліцензування мобільної гри Pokemon Go, а також інших ігрових додатків, що використовують технологію доповненої реальності, до з'ясування ступеня небезпеки для країни, яку вони представляють, передає Reuters з посиланням на китайський медіа регулятор.

Стверджується, що небезпечні ризики, на думку Пекіна, включають в себе «загрозу безпеці географічної інформації, а також транспортної та особистої безпеки споживачів».

Нагадаємо, уряди різних країн висловили занепокоєння з приводу гри, попереджаючи гравців, аби трималися подалі від небезпечних ділянок та військових баз.

Керівництво автоконцерну Volkswagen заборонило любителям гри Pokemon Go ловити покемонів на території своїх заводів.

Як відомо, Pokemon GO – гра з елементами доповненої реальності. Додаток запущено в низці країн 6 липня. Мета Pokemon GO – пошук, ловля і тренування віртуальних кишенькових монстрів, а також бій з іншими гравцями.