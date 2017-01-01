Китайці придбали український футбольний клуб

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Раніше через скрутне фінансове становище залишити команду виявили бажання 11 гравців клубу

Професійний футбольний клуб «Суми» до кінця нинішнього сезону передали в управління китайській інвестиційній компанії Smart Mentor, після чого вона стане його повноправним власником.

Відповідний договір про наміри 25 січня підписано між цією компанією, Сумською ОДА та ПАТ «СМНВО», яке до цього утримувало клуб.

«Над цим проектом ми працювали два місяці. І добре, що ця робота дала позитивний результат, адже подальша участь ПФК «Суми» у чемпіонаті України з футболу серед команд першої ліги була під загрозою», - зазначив голова Сумської облдержадміністрації Микола Клочко.

У свою чергу генеральний директор ПАТ «СМНВО» Олексій Цимбал наголосив, що підприємство до кінця сезону продовжить частково фінансувати команду.

«Наша мета – створити перспективну, економічну окупну структуру. Передаючи клуб в управління китайським партнерам, СМНВО буде й надалі частково фінансувати команду у плані проживання, харчування, транспортного обслуговування та надання полів для тренувань», - заявив Цимбал.

Представник китайської інвестиційної компанії Ліу Фуль Чин повідомив, що перед командою будуть поставлені високі завдання.

«Ми зробимо все, щоб ПФК зайняв у турнірній таблиці місце не нижче шостого. Головна мета – прем’єр-ліга», - зауважив Фуль Чин. При цьому, посилаючись на відповідний пункт договору, він утримався від оприлюднення обсягу інвестицій.

Під час підписання документа у залі нарад Сумської ОДА був також присутній відомий у минулому український футболіст, Олімпійський чемпіон Володимир Лютий, якого найближчими днями представлять команді у якості головного тренера. Саме він брав активну участь у перемовинах з китайськими бізнесменами, залучаючи їх до інвестування сумської команди.

У зимове міжсезоння ПФК «Суми» пішов, займаючи у турнірній таблиці чемпіонату України з футболу 16 місце.

Через скрутне фінансове становище залишити команду виявили бажання 11 гравців.