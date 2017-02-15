Китайський громадянин потрапив у аварію на трасі Київ - Чоп

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Китаєць заснув за кермом і врізався у відбійник на автотрасі в Житомирській області

Близько восьмої години ранку 15 лютого на 269 км автодороги Київ-Чоп громадянин Китаю за кермом автомобіля КІА врізався у відбійник, внаслідок чого його госпіталізували з травмами.

Про це повідомила прес-офіцер патрульної поліції міста Житомира Діна Корчевна.

«Автомобіль КІА рухався в напрямку Рівного. Водій, який є громадянином Китаю, заснув за кермом. Коли вже машину почало заносити вбік, він отямився, почав різко вивертати кермо. Але зважаючи на ожеледицю й на те, що автівка рухалася на швидкості, її почало крутити, вона врізалася в колесовідбійник. За попередньою інформацією, водій отримав переломи, забій грудної клітини та струс головного мозку, його госпіталізували до Новоград-Волинської лікарні», – прокоментувала Корчевна.

Журнал Житомира пише, що 29-річний громадянин Китаю при зіткненні влетів у лобове скло тому, що не був пристебнутий ременем безпеки.

Як відомо, напередодні сталася масштабна ДТП у Миколаєві: дві маршрутки врізалися в зерновоз.

Нагадаємо, вчора в Одесі вантажівка «загубила» контейнер просто посеред дороги.