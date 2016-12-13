Китайський інтернет-рітейлер Aliexpress відмінив безкоштовну доставку товарів в Україну

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Опція «економ-доставка» буде недоступна для всіх товарів в Україні і Білорусі

Китайський інтернет-рітейлер Aliexpress змінив правила безкоштовної доставки товарів до України. Відзавтра доставка покупок в Україну стане платною, йдеться в прес-релізі компанії.

Опція «економ-доставка» буде недоступна для всіх товарів в Україні і Білорусі.

У Aliexpress відзначають, що нова політика дозволить поліпшити стабільність і якість логістичного сервісу компанії.

Як повідомлялось, один з найбільших міжнародних ритейлерів H&M вдруге спробує зайти на український ринок.