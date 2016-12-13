Китайський інтернет-рітейлер Aliexpress відмінив безкоштовну доставку товарів в Україну
- Сьогодні, 16:12
-
Розсилка
Опція «економ-доставка» буде недоступна для всіх товарів в Україні і Білорусі
Китайський інтернет-рітейлер Aliexpress змінив правила безкоштовної доставки товарів до України. Відзавтра доставка покупок в Україну стане платною, йдеться в прес-релізі компанії.
Опція «економ-доставка» буде недоступна для всіх товарів в Україні і Білорусі.
У Aliexpress відзначають, що нова політика дозволить поліпшити стабільність і якість логістичного сервісу компанії.
Як повідомлялось, один з найбільших міжнародних ритейлерів H&M вдруге спробує зайти на український ринок.