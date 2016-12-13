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    Китайський інтернет-рітейлер Aliexpress відмінив безкоштовну доставку товарів в Україну

    • Сьогодні, 16:12
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    Опція «економ-доставка» буде недоступна для всіх товарів в Україні і Білорусі

    Китайський інтернет-рітейлер Aliexpress змінив правила безкоштовної доставки товарів до України. Відзавтра доставка покупок в Україну стане платною, йдеться в прес-релізі компанії.

    Опція «економ-доставка» буде недоступна для всіх товарів в Україні і Білорусі.

    У Aliexpress відзначають, що нова політика дозволить поліпшити стабільність і якість логістичного сервісу компанії.

    Як повідомлялось, один з найбільших міжнародних ритейлерів H&M вдруге спробує зайти на український ринок.

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