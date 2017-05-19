Ківа побачив, як на Закарпатті втілюється план Суркова з розділення України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ілля Ківа

Вивішування табличок з угорськими назвами - це ненормально, це - продовження плану Суркова, заявив Ківа

Радник глави МВС Ілля Ківа прокоментував установку на в'їзді в Берегівський та Виноградівський райони Закарпатської області вказівних стел на угорській мові. «Вивішування табличок з угорськими назвами і угорськими іменами для вулиць - це ненормально. Це - продовження плану Суркова і його спроби розділити країну на Новоросію, Бессарабію», - зазначив Ківа.

Радник глави МВС також підкреслив, що виступи депутатів про якісь «домовленості» з Києвом також необхідно припиняти. «І зараз вони таким чином намагаються відокремити Закарпатську область. Будь-яка інша символіка, яка не є нашою національною, в даний момент при цій ситуації в країні є антиукраїнською, тим більше питання про якесь розмежування прирівнюються до сепаратизму, і їх необхідно припиняти», - підкреслив силовик.

У той же час Ківа поставився вкрай негативно до заяв угорських депутатів про те, що угорський край по суті вже має автономію. «Ця думка угорських депутатів не тільки неприйнятна, але, якщо таке буде продовжуватися, воно повинно розцінюватися українським урядом як пряма агресія проти країни і загроза суверенітету нашої країни», - резюмував він.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилися фотографії стел, які були встановлені на в'їзді в Берегівський та Виноградівський райони Закарпатської області. Всього угорська громада встановила 4 стели на іноземній мові. На стелах угорською написано «Виноградівський район. Угорці вітають вас» і «Берегівський район. Край угорської мови».