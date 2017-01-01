Киян попередили про сильний вітер

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Фото:Вечірній Київ У столиці на 22 квітня прогнозують вітер та дощ.

Синоптики також прогнозують дощ

До кінця доби 22 квітня у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Про це з посиланням на дані Українського гідрометцентру повідомляє прес-служба КМДА, передає «Главком».

«До кінця доби 22 квітня у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с», - йдеться у повідомленні.

Окрім того, як прогнозують синоптики, у столиці 22 квітня хмарно, очікується невеликий дощ. Вітер переважно західний, поривчастий.

Як повідомляв «Главком», суттєве потепління почнеться в Україні 26 квітня. Про це у інтерв’ю виданню розповіла синоптик Наталія Діденко.