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    Киян попередили про сильний вітер

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    У столиці на 22 квітня прогнозують вітер та дощ.
    Фото:Вечірній Київ
    У столиці на 22 квітня прогнозують вітер та дощ.

    Синоптики також прогнозують дощ

    До кінця доби 22 квітня у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Про це з посиланням на дані Українського гідрометцентру повідомляє прес-служба КМДА, передає «Главком».

    «До кінця доби 22 квітня у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с», - йдеться у повідомленні.

    Окрім того, як прогнозують синоптики, у столиці 22 квітня хмарно, очікується невеликий дощ. Вітер переважно західний, поривчастий.

    Як повідомляв «Главком», суттєве потепління почнеться в Україні 26 квітня. Про це у інтерв’ю виданню розповіла синоптик Наталія Діденко.

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