Киян попередили, що в кранах буде зелена вода

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У двох районах столиці планується проведення випробувань теплових мереж з використанням барвника флуоресцеїну

Із 27 лютого до 10 березня на території Дніпровського та Дарницького районів міста Києва планується проведення випробувань теплових мереж зони теплового постачання ТОВ «Євро-Реконструкція». Роботи здійснюватимуться з метою виявлення витоків теплоносія шляхом застосування органічного барвника – флуоресцеїну. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Зазначається, що барвник не є токсичною речовиною і не шкідливий для організму.

ТОВ «Євро-Реконструкція» отримала на проведення зазначених робіт відповідний дозвіл головного управління Держспоживслужби України в місті Києві.

«У результаті проведення випробувань, у квартирах мешканців зазначених районів може спостерігатися в кранах вода жовто-зеленого кольору. Персонал теплової інспекції ТОВ «Євро-Реконструкція» та персонал РТМ «Дарниця» (ПАТ «Київенерго») проводять контроль наявності пошкоджень у теплових мережах, внутрішніх будинкових системах шляхом виявлення забарвленої води в теплових камерах, зливних стоках, центральних, індивідуальних теплопунктах і через сигнали від людей», - йдеться в повідомленні КМДА.