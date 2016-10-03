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    Киян попередили, що в кранах буде зелена вода

    • Сьогодні, 19:58
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    У двох районах столиці планується проведення випробувань теплових мереж з використанням барвника флуоресцеїну

    Із 27 лютого до 10 березня на території Дніпровського та Дарницького районів міста Києва планується проведення випробувань теплових мереж зони теплового постачання ТОВ «Євро-Реконструкція». Роботи здійснюватимуться з метою виявлення витоків теплоносія шляхом застосування органічного барвника – флуоресцеїну. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

    Зазначається, що барвник не є токсичною речовиною і не шкідливий для організму.

    ТОВ «Євро-Реконструкція» отримала на проведення зазначених робіт відповідний дозвіл головного управління Держспоживслужби України в місті Києві.

    «У результаті проведення випробувань, у квартирах мешканців зазначених районів може спостерігатися в кранах вода жовто-зеленого кольору. Персонал теплової інспекції ТОВ «Євро-Реконструкція» та персонал РТМ «Дарниця» (ПАТ «Київенерго») проводять контроль наявності пошкоджень у теплових мережах, внутрішніх будинкових системах шляхом виявлення забарвленої води в теплових камерах, зливних стоках, центральних, індивідуальних теплопунктах і через сигнали від людей», - йдеться в повідомленні КМДА.

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