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    Киян попереджають про другу хвилю грипу

    • Сьогодні, 15:20
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    <span>Захворюваність на грип та ГРВІ</span>
    Захворюваність на грип та ГРВІ

    Наразі ситуація із захворюваністю на грип у Києві поступово нормалізується

    На сьогодні ситуація із захворюваністю на грип у Києві поступово нормалізується. Проте киянам ще варто очікувати на другу хвилю захворюваності, але вже на грип групи В. Про це в коментарі УНН розповів начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан.

    «Ситуація хороша, грип іде на спад. Ситуація йде до нормалізації, вже нижче епідпорогу на 38%. У всіх районах Києва всі навчальні заклади відкриті», – розповів він.

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    Проте Рубан попередив, що в лютому ще варто очікувати на незначну циркуляцію грипу групи В.

    За словами Рубана, з початку всього періоду захворюваності на грип у Києві не померло жодної особи.

    Нагадаємо, за даними МОЗ, за період з 9 до 15 січня в Україні від грипу померло шестеро осіб.

    Як повідомлялося, у Закарпатській області епідемічний поріг захворюваності на ГРВІ перевищений на 15%.

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