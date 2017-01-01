Киян попереджають про другу хвилю грипу

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Захворюваність на грип та ГРВІ

Наразі ситуація із захворюваністю на грип у Києві поступово нормалізується

На сьогодні ситуація із захворюваністю на грип у Києві поступово нормалізується. Проте киянам ще варто очікувати на другу хвилю захворюваності, але вже на грип групи В. Про це в коментарі УНН розповів начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан.

«Ситуація хороша, грип іде на спад. Ситуація йде до нормалізації, вже нижче епідпорогу на 38%. У всіх районах Києва всі навчальні заклади відкриті», – розповів він.

Проте Рубан попередив, що в лютому ще варто очікувати на незначну циркуляцію грипу групи В.

За словами Рубана, з початку всього періоду захворюваності на грип у Києві не померло жодної особи.

Нагадаємо, за даними МОЗ, за період з 9 до 15 січня в Україні від грипу померло шестеро осіб.

Як повідомлялося, у Закарпатській області епідемічний поріг захворюваності на ГРВІ перевищений на 15%.