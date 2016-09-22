Киянці за півтора місяця нарахували 8 тис. гривень за опалення

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«Теплопостачсервіс» нарахував близько 8 тис. гривень за опалення однокімнатної квартири

Киянці Любов Морозовій за 1,5 місяці нарахували близько 8 тис. гривень за опалення однокімнатної квартири площею 48,6 квадратних метрів. У компанії «Теплопостачсервіс» такі цифри пояснюють тим, що у будинку, де проживає киянка, майже всі мешканці встановили лічильники, а нараховану суму, яку залишається без врахування лічильників, ділять на інших мешканців.

«Друзі, у мене замкнуте коло з платіжками. Нарахував Теплопостачсервіс астрономічну суму за півтора місяці. Ні, це не п’ятикімнатна в центрі, а однокімнатна на Теремках - 48,5 квадратів. Приходжу в Теплопостачсервіс - кажуть, ставте лічильник. У вас в будинку мало без лічильників квартир, ось на декількох і ділять всю суму по дому. Поставили лічильник - акт відмовляються підписати через заборгованість. Що робити і в чому сенс життя?», - поскаржилась киянка.

« Нагадаємо, починаючи з жовтня і впродовж опалювального сезону 2016-2017 років, «Київенерго»обіцяло вказувати обсяги споживання теплоенергії усім столичним будинком у платіжках клієнтів, відповідно до показників будинкових лічильників. Постанова Кабміну, прийнята у грудні, передбачала нову методику нарахувань за опалення для будинків без лічильників на підставі середньозваженого споживання теплоенергії будинками з лічильниками. Тобто рахунок за тепло має бути вирахований за формулою, в яку включено середнє споживання тепла, опалювальна площа квартири та тариф з урахуванням кількості днів надання послуги.