Кияни просять міську владу заборонити паркування автівок на тротуарах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Автор петиції вимагає від міської влади посилити відповідальність водіїв за незаконне паркування

На сайті петицій Київради з'явилася пропозиція про повну заборону паркування на тротуарах, окрім спеціально відведених для цього місць.

На думку автора петиції, діючі нині правила дозволяють паркувати на тротуарах легкові автомобілі та мотоцикли, якщо від краю тротуару залишаються 2 метри. Однак водії не зважають на обмеження і фактично вважають тротуари своєю територією.

Так, пропонується обмежити або скасувати цю норму та зробити акцент на іншій нормі, що забороняє стоянку на тротуарах, окрім місць, позначених відповідними дорожніми знаками.

Окрім того, у тексті петиції міститься пропозиція щодо посилення додаткових вимоги до стоянок, які відводяться міською владою на тротуарах. Зокрема, дозволити паркування на тротуарах лише у місцях, які пішоходами фактично не використовуються. І лише у разі розташування автомобіля у напрямку руху вулиці.

Автор також вимагає від міської влади посилити відповідальність водіїв за незаконне паркування.

Ця петиція є повторною. Перша аналогічна петиція зібрала 5 тис. 924 підписів з необхідних 10 тисяч. Якщо ж ця пропозиція набере потрібну кількість підписів, то її має розглянути Київрада.