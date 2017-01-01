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    Кияни відмили від фарби пам'ятник Олені Телізі

    • Сьогодні, 18:57
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    Пам'ятник відмито

    У Києві з пам'ятника поетеси і члена ОУН Олени Теліги змили червону фарбу, розлиту вандалами. Про це повідомив депутат Київради Вадим Васильчук на Facebook.

    «Кілька годин спільної праці: друзів, які відгукнулися, клінінгових компаній. Олена Теліга вже заново народилася!», - зазначив він.

    Депутат підкреслив, що потрібно оперативно розслідувати, хто вчинив акт вандалізму. 

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    Кияни відмили від фарби пам'ятник Олені Телізі
    Кияни відмили від фарби пам'ятник Олені Телізі
    Кияни відмили від фарби пам'ятник Олені Телізі

    Як повідомлялось, вночі невідомі облили червоною фарбою пам’ятник визначній діячці ОУН Олені Телізі.

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