Кияни відмили від фарби пам'ятник Олені Телізі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пам'ятник відмито

У Києві з пам'ятника поетеси і члена ОУН Олени Теліги змили червону фарбу, розлиту вандалами. Про це повідомив депутат Київради Вадим Васильчук на Facebook.

«Кілька годин спільної праці: друзів, які відгукнулися, клінінгових компаній. Олена Теліга вже заново народилася!», - зазначив він.

Депутат підкреслив, що потрібно оперативно розслідувати, хто вчинив акт вандалізму.

Як повідомлялось, вночі невідомі облили червоною фарбою пам’ятник визначній діячці ОУН Олені Телізі.