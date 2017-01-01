Кияни відмили від фарби пам'ятник Олені Телізі
- Сьогодні, 18:57
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Пам'ятник відмито
У Києві з пам'ятника поетеси і члена ОУН Олени Теліги змили червону фарбу, розлиту вандалами. Про це повідомив депутат Київради Вадим Васильчук на Facebook.
«Кілька годин спільної праці: друзів, які відгукнулися, клінінгових компаній. Олена Теліга вже заново народилася!», - зазначив він.
Депутат підкреслив, що потрібно оперативно розслідувати, хто вчинив акт вандалізму.
Як повідомлялось, вночі невідомі облили червоною фарбою пам’ятник визначній діячці ОУН Олені Телізі.