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    Кияни заборгували за світло понад мільярд гривень

    • Сьогодні, 19:31
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    Борг населення Києва сягнув 373,2 мільйона гривень

    Столичні споживачі станом на 1 травня заборгували за використану електричну енергію більше 1 мільярда гривень.

    Про це повідомляє ПАТ «Київенерго»..

    У квітні борг зріс на 83,5 мільйона гривень.

    «Підприємства життєзабезпечення міста комунальної форми власності за підсумками квітня приростили борги за електроенергію на 34,1 мільйона гривень – до 404,9 мільйона. Найбільший боржник ПАТ «АК «Київводоканал» – збільшив суму боргу до 158,3 мільйона гривень. КП «Київський метрополітен» – до 67,2 мільйона гривень», - йдеться в повідомленні.

    Борг населення Києва сягнув 373,2 мільйона гривень.

    «Найбільшими боржниками є споживачі Дарницького (54,5 мільйона гривень), Святошинського (42,3 мільйона гривень) та Солом’янського (41,7 мільйона гривень) районів», - йдеться в повідомленні.

    «Київенерго» закликає своїх клієнтів своєчасно розраховуватися за спожиті послуги та не накопичувати борги за електроенергію, бо від цього залежить здатність компанії забезпечити столицю необхідними обсягами електроенергії та своєчасно усувати аварійні ситуації.

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