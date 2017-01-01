Кияни заборгували за тепло майже 5 мільярдів гривень

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Кияни винні «Київенерго» 5 млрд гривень

Заборгованість столичних споживачів тепла перед «Київенерго» сягнула 4,9 мільярда гривень

Заборгованість столичних споживачів теплової енергії перед «Київенерго» з початку 2017 року зросла на 1,1 мільярда гривень і на 1 березня склала 4,9 мільярда гривень. Про це повідомляє сайт «Київенерго».

Найбільший борг за опалення та гарячу воду мають населення та житлово-експлуатаційні організації столиці – 2,37 мільярда та 931,3 мільйона гривень відповідно.

На 1 березня борг організацій, які фінансуються з держбюджету становила 265,1 мільйона гривень, а борг держбюджету з компенсації пільг та субсидій – 878,4 мільйона гривень.

«Критична ситуація з розрахунками за опалення та гарячу воду зберігається у Деснянському (316,4 мільйона гривень) та Святошинському (278,9 мільйона грвиень) районах», - йдеться в повідомленні.

Водночас у перерахунку на одного мешканця району найбільші борги за опалення та гарячу воду мають мешканці Печерського району – 3,6 тисячі гривень.