Кияни заборгували за тепло майже 5 млрд гривень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: РБК Суттєву заборгованість за опалення та гарячу воду накопичив державний бюджет

Найбільші борги мають мешканці Печерського району

Кияни заборгували за тепло та гарячу воду 4,8 млрд грн. Найбільшими боржниками є населення та житлово-експлуатаційні організації столиці. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ПАТ «Київенерго», передає «Главком».

«Заборгованість столичних споживачів теплової енергії перед ПАТ «Київенерго» на перше квітня склала 4,8 млрд грн. Найбільшу заборгованість за тепло, опалення та гарячу воду перед мають населення та житлово-експлуатаційні організації столиці – 2,2 млрд грн та 904,1 млн грн відповідно», -зазначено у документі.

Суттєву заборгованість за опалення та гарячу воду накопичив державний бюджет. На 1 квітня 2017 року заборгованість організацій, які фінансуються з держбюджету, становила 181,5 млн грн, а борг держбюджету з компенсації пільг та субсидій – 1,2 млрд грн.

Критична ситуація з розрахунками за опалення та гарячу воду зберігається у Деснянському (293,8 млн грн) та Святошинському (260,5 млн грн) районах.

Сумарна заборгованість населення за опалення та гарячу воду перед «Київенерго» на 1 квітня 2017 р. склала 2,2 млрд грн. Заборгованість мешканців столиці за опалення становить 1,8 млрд грн, а борг за гарячу воду – 446,2 млн грн.

У перерахунку на одного мешканця району найбільші борги за опалення та гарячу воду мають мешканці Печерського району – 3,4 тис. грн.