Киянин, який намагався продати викрадений торік «Апостол», отримав підозру

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Книга « Апостол. Деяния и послания »

Вартість стародруку зловмисник оцінив у 2,5 млн гривень

Київська місцева прокуратура №10 повідомила про підозру 35-річному киянину, затриманому під час спроби незаконно збути книгу «Апостол. Деяния и послания», викрадену з Національної бібліотеки України імені Вернадського 10 травня 2016 року.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

«Під час досудового слідства, розпочатого за фактом крадіжки стародруку, було отримано інформацію про те, що вказаною особою заплановано проведення зустрічі з потенційним покупцем з метою продажу цієї книги. Її вартість зловмисник оцінив у 2,5 млн гривень. 25 квітня 2017 року у приміщенні ресторану, розташованого на вул. Саксаганського, при спробі збуту стародруку продавця було затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України», – йдеться у повідомленні.

При проведенні огляду місця події книгу було вилучено та у подальшому оглянуто в присутності співробітників Національної бібліотеки України ім. Вернадського, які встановили, що це саме той екземпляр «Апостола», який було викрадено з бібліотеки 10 травня 2016 року.

За результатами слідчих дій особі, яка намагалася незаконно збути стародрук, вручено повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст. 198 Кримінального кодексу України (збут майна, одержаного злочинним шляхом).

Крім того, до Шевченківського районного суду м. Києва направлено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Щодо інших осіб, яких було затримано на місці пригоди, проводиться перевірка на їх причетність до скоєння кримінального правопорушення.

Водночас тривають заходи із встановлення та розшуку всіх осіб, причетних до крадіжки стародруку.