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Мер Києва Віталій Кличко

Запас вугілля на ТЕЦ ТОВ «Єврореконструкція» на сьогодні становить 25 тис тон

Мер столиці Віталій Кличко доручив перевести ТЕЦ на економний режим роботи через складну ситуацію в енергетиці.

Про це він заявив в ефірі телеканалу «Київ», повідомляє прес-служба міського голови.

За його словами, запас вугілля на ТЕЦ ТОВ «Єврореконструкція» на сьогодні становить 25 тис тон. «В нормальному режимі роботи, не економлячи, цього вистачить майже на місяць», – сказав Кличко.

Водночас столичний голова через складну ситуацію в енергетиці в країні доручив перевести ТЕЦ в економний режим роботи. Зокрема, задіяні парові котли, які працюють на вугіллі та водогрійні котли, які працюють на природному газі.

«У такому режимі тих запасів вугілля, які є, вистачить на 50 днів. Киянам не потрібно хвилюватися. Загрози для міста Києва немає. Ситуація під контролем. Не потрібно панікувати і розповсюджувати чутки», – запевнив Кличко.