Кличко хоче перейняти досвід Баку в розвитку міста

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Мер Києва Віталій Кличко

Кличко відрядить до Баку київських фахівців з містобудування для ознайомлення з напрацюваннями

Досвід азербайджанської столиці в розвитку міської інфраструктури і розбудові нових комфортних районів дуже цікавий для Києва. Про це заявив Віталій Кличко, який перебуває в Баку на запрошення глави виконавчої влади міста.

Як повідомляє прес-служба мера, сьогодні Кличко ознайомився з великим бізнес-проектом, який втілюють у Баку. Це новий район азербайджанської столиці – Біле Місто. Із сучасною інфраструктурою, бізнес-центрами і спортивними спорудами, житловими кварталами.

«Це – втілення комфортного життя і зручної сучасної інфраструктури. Це той досвід, який Києву сьогодні дуже потрібен. І я домовився, що наші фахівці з містобудування приїдуть сюди, щоб детально ознайомитися з цікавими напрацюваннями, – зазначив Кличко. – Я вражений тим, як розвивається сьогодні Баку, тим, скільки коштів вкладається і скільки уваги приділяє держава розбудові столиці».

Оглянув мер Києва в Баку і Палац водних видів спорту, концертну арену «Крістал хол», інфраструктуру Федерації боксу Азербайджану, відвідав Площу національного прапора.

Також відбулися зустрічі Кличка з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, главою виконавчої влади Баку Гаджибалою Абуталибовим, міністром спорту Азадом Рахімовим, представниками бізнесу.