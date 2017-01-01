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    Кличко хоче перейняти досвід Баку в розвитку міста

    • Сьогодні, 13:29
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    Мер Києва Віталій Кличко
    Мер Києва Віталій Кличко

    Кличко відрядить до Баку київських фахівців з містобудування для ознайомлення з напрацюваннями

    Досвід азербайджанської столиці в розвитку міської інфраструктури і розбудові нових комфортних районів дуже цікавий для Києва. Про це заявив Віталій Кличко, який перебуває в Баку на запрошення глави виконавчої влади міста.

    Як повідомляє прес-служба мера, сьогодні Кличко ознайомився з великим бізнес-проектом, який втілюють у Баку. Це новий район азербайджанської столиці – Біле Місто. Із сучасною інфраструктурою, бізнес-центрами і спортивними спорудами, житловими кварталами.

    «Це – втілення комфортного життя і зручної сучасної інфраструктури. Це той досвід, який Києву сьогодні дуже потрібен. І я домовився, що наші фахівці з містобудування приїдуть сюди, щоб детально ознайомитися з цікавими напрацюваннями, – зазначив Кличко. – Я вражений тим, як розвивається сьогодні Баку, тим, скільки коштів вкладається і скільки уваги приділяє держава розбудові столиці».

    Оглянув мер Києва в Баку і Палац водних видів спорту, концертну арену «Крістал хол», інфраструктуру Федерації боксу Азербайджану, відвідав Площу національного прапора.

    Також відбулися зустрічі Кличка з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, главою виконавчої влади Баку Гаджибалою Абуталибовим, міністром спорту Азадом Рахімовим, представниками бізнесу.

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