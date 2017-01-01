Кличко хоче побудувати сміттєпереробні заводи в центрі Києва

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Сміттєпереробний завод

Кличко має намір за 2-3 роки побудувати сучасні сміттєпереробні заводи і модернізувати завод «Енергія»

Столична влада веде переговори з японськими і французькими компаніями, щоби побудувати у Києві сучасні сміттєпереробні заводи. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Київ».

Мер підкреслив, що утилізація сміття повинна відбуватися виключно у цивілізований спосіб. «Проблема утилізації сміття гостро стоїть не тільки у Львові і Києві, а загалом по всій Україні. І вирішити її можна за допомогою будівництва сучасних сміттєпереробних заводів. Зараз ми ведемо переговори з японськими і французькими компаніями, щоби такі заводи з’явилися в Києві. Також обговорюється питання реконструкції сміттєспалювального заводу «Енергія», - сказав Кличко.

Він відзначив, що, до прикладу, у німецьких і австрійських містах сміттєспалювальні комбінати розташовані майже в центрі міста. «І ніхто про це не знає. Бо вони не створюють жодних проблем для мешканців, адже там використовуються сучасні технології. Як наслідок – немає ніякого запаху і негативного впливу на екологію, - сказав Кличко. - Ми повинні залучити такі ж технології і в наше місто. Наше завдання - за 2-3 роки побудувати сучасні сміттєпереробні заводи і модернізувати завод «Енергія».