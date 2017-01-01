Кличко хоче винести питання боргу метрополітену на розгляд РНБО

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Віталій Кличко у метро Фото: Максим Люков, kp.ua

Не можна допустити, щоб наймасовіший громадський транспорт зупинився, зазначив Київський міськкий голова

Мер Києва Віталій Кличко закликав депутатів Київради звернутися до Верховної Ради, Кабінету Міністрів та СБУ, щоб ініціювати розгляд питання щодо боргу «Київського метрополітену» на РНБО, оскільки ситуація, що склалася, може загрожувати зупинкою столичного метро. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час виступу на початку засідання Київради.

«Загрозлива ситуація склалася навколо боргу «Київського метрополітену», рахунки якого, як ви знаєте, арештовано за рішенням суду. Коротко нагадаю історію питання. У 2009 році тодішня столична влада уклала договір про придбання 100 вагонів метро на умовах фінансового лізингу з компанією «Укррослізинг». У період з 2010-го по 2013-й роки Київ заборгував цьому підприємству майже 2 мільярди гривень!» – підкреслив Віталій Кличко.

Він відзначив, що у 2015-му Київрада почала вивчення умов і наслідків цієї угоди, а в березні минулого року звернулася до прокуратури з вимогою розслідування ситуації, що склалася, у зв’язку з претензіями «Укррослізингу». «Як ви знаєте, за позовом цієї компанії суд арештував 100 вагонів столичного метро», - додав Київський міський голова.

«У червні 2016-го я звернувся до парламенту, уряду, Служби безпеки з тим, аби був ініційований розгляд цього питання Радою нацбезпеки та оборони, щоб ми не постали перед загрозою зупинки метро. Але - ні реакції, на яку я розраховував, ні будь-якої відповіді на звернення не надійшло. 2 березня цьогл року я звернувся ще раз. Результат – такий самий», - відзначив Кличко.

І днями, зазначив мер Києва, за постановою суду, виконавча служба арештувала тепер вже рахунки комунального підприємства «Київський метрополітен». «А це пряма загроза паралізації роботи і зупинки столичного метро. Тобто: нас змушують сплатити старі борги, які хтось брав! - підкреслив Віталій Кличко. - У такій ситуації я звертаюся до депутатів, які представляють інтереси киян, тепер від імені Київради звернутися до Верховної Ради, Кабінету Міністрів та СБУ, щоб ініціювати розгляд цього питання на РНБО. І в стислі терміни. Щоб метро у Києві не зупинилося!» – наголосив мер Києва.

Він відзначив, що це питання дуже важливе для міста, адже щодня півтора мільйони людей у Києві користуються метрополітеном. Тож не можна допустити, щоб наймасовіший громадський транспорт зупинився.

Мер Києва також запросив керівника метрополітену Віктора Брагінського та заступника голови КМДА Миколу Поворозника надати докладну інформацію щодо цієї ситуації.