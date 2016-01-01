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    Кличко і Гройсман випили глінтвейну під головною ялинкою країни

    • Сьогодні, 07:24
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    Політики без охорони фотографувалися з перехожими на Софіївській площі

    Прем'єр-міністр Володимир Гройсман та Київський міський голова Віталій Кличко відвідали Різдвяне містечко на Софіївській площі.

    На відео, розміщеному на сторінці Гройсмана у Facebook можна бачити, що політики гуляли без охорони і охоче позували з людьми які підходили сфотографуватися з ними або зробити селфі.

    «Ми з Віталієм спробували різдвяний глінтвейн і навіть випробували себе по той бік прилавка в ролі продавців», - пише Гройсман.

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