Кличко і Гройсман випили глінтвейну під головною ялинкою країни

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Політики без охорони фотографувалися з перехожими на Софіївській площі

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман та Київський міський голова Віталій Кличко відвідали Різдвяне містечко на Софіївській площі.

На відео, розміщеному на сторінці Гройсмана у Facebook можна бачити, що політики гуляли без охорони і охоче позували з людьми які підходили сфотографуватися з ними або зробити селфі.

«Ми з Віталієм спробували різдвяний глінтвейн і навіть випробували себе по той бік прилавка в ролі продавців», - пише Гройсман.