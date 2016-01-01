Кличко і Гройсман випили глінтвейну під головною ялинкою країни
- Сьогодні, 07:24
-
Розсилка
Політики без охорони фотографувалися з перехожими на Софіївській площі
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман та Київський міський голова Віталій Кличко відвідали Різдвяне містечко на Софіївській площі.
На відео, розміщеному на сторінці Гройсмана у Facebook можна бачити, що політики гуляли без охорони і охоче позували з людьми які підходили сфотографуватися з ними або зробити селфі.
«Ми з Віталієм спробували різдвяний глінтвейн і навіть випробували себе по той бік прилавка в ролі продавців», - пише Гройсман.