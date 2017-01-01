Кличко: на «Євробачення» Київ виділив 200 млн гривень
- Сьогодні, 13:33
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До пісенного конкурсу столиця оновила інфраструктуру міста
Київ виконав свої зобов’язання перед організаторами «Євробачення» та готовий до проведення пісенного конкурсу. Про це заявив Київський міський голова Віталій Кличко в ефірі телеканалу 1+1.
«Ті зобов’язання, які місто взяло на себе, ми виконали на всі 100%. Усі зобов’язання, які ми мали перед організаторами конкурсу – територія біля МВЦ, під’їзні шляхи, безпека, фан-зони – ми виконали повністю», - зазначив мер.
Кличко нагадав, що на проведення пісенного конкурсу столиця виділила 200 млн грн, не рахуючи інвестицій в інфраструктуру міста.
Ще одним із пріоритетів є допомога іноземцям орієнтуватися у місті. Для цього столична влада торік започаткувала проведення курсів англійської мови Capital English для митників київських аеропортів, патрульної поліції та служби 102.
Нагадаємо, офіційна церемонія відкриття «Євробачення-2017» в Києві відбудеться в Конгресно-виставковому центрі «Парковий» 7 травня. А перед цим пройде урочиста хода конкурсантів червоною доріжкою. Наразі доріжку монтують біля центрального входу до Верховної Ради.
Півфінали «Євробачення» відбудуться 9 та 11 травня. Фінал – 13 травня.
Україна виступить під 22-м номером у фіналі пісенного конкурсу.
Крім того, в Європейській мовній спілці допускають введення санкцій проти України та Росії за порушення статуту конкурсу.