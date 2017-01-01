Кличко: на «Євробачення» Київ виділив 200 млн гривень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: РБК Україна виступить під 22-м номером у фіналі пісенного конкурсу.

До пісенного конкурсу столиця оновила інфраструктуру міста

Київ виконав свої зобов’язання перед організаторами «Євробачення» та готовий до проведення пісенного конкурсу. Про це заявив Київський міський голова Віталій Кличко в ефірі телеканалу 1+1.

«Ті зобов’язання, які місто взяло на себе, ми виконали на всі 100%. Усі зобов’язання, які ми мали перед організаторами конкурсу – територія біля МВЦ, під’їзні шляхи, безпека, фан-зони – ми виконали повністю», - зазначив мер.

Кличко нагадав, що на проведення пісенного конкурсу столиця виділила 200 млн грн, не рахуючи інвестицій в інфраструктуру міста.

Ще одним із пріоритетів є допомога іноземцям орієнтуватися у місті. Для цього столична влада торік започаткувала проведення курсів англійської мови Capital English для митників київських аеропортів, патрульної поліції та служби 102.

Нагадаємо, офіційна церемонія відкриття «Євробачення-2017» в Києві відбудеться в Конгресно-виставковому центрі «Парковий» 7 травня. А перед цим пройде урочиста хода конкурсантів червоною доріжкою. Наразі доріжку монтують біля центрального входу до Верховної Ради.

Півфінали «Євробачення» відбудуться 9 та 11 травня. Фінал – 13 травня.

Україна виступить під 22-м номером у фіналі пісенного конкурсу.

Крім того, в Європейській мовній спілці допускають введення санкцій проти України та Росії за порушення статуту конкурсу.