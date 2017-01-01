Кличко наказав прибрати з Києва сніг до вівторка

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Віталій Кличко

Київський голова зазначив, що до початку робочого тижня снігу у столиці бути не повинно

Мер Києва Віталій Кличко наказав комунальникам до вівторка прибрати сніг у столиці. Про це йдеться на особистому сайті Кличка. У повідомленні зазначено, що розпорядження київський голова озвучив під час наради з главами районів, керівництвом «Київавтодору», «Київпастрансу», «Київпарктранссервісу» та керівниками районних ШЕУ.

«Я вночі перевіряв, як у нас відбувається прибирання снігу зі столичних вулиць. Комунальники працюють. Але, оскільки я виїхав на перевірку без попередження, побачив і проблеми, які є в роботі, – зазначив Кличко. – Тому доручаю усім службам відповідально ставитися до роботи. Головне завдання – щоб до вівторка, коли почнеться робочий тиждень, вулиці, магістралі, тротуари столиці були очищені від снігу».

Також Віталій Кличко акцентував увагу всіх комунальних служб на тому, що обов'язково має бути прибрано переходи біля зупинок громадського транспорту, тротуари. І що в особливо посиленому режимі повинні відбуватися роботи з прибирання наступної ночі.

«У вівторок Київ має повернутися до звичного життя. Це завдання для кожного з вас!» – звернувся до керівників комунальних служб мер столиці.