Кличко назвав один недолік на «Євробаченні» у Києві

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Станція метро «Лівобережна»

Кличко обіцяє, що ремонт станцій метро продовжиться і після «Євробачення»

Київська влада продовжить ремонтувати станції метро, аби вони виглядали сучасно і гарно. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу Київ.

Підбиваючи підсумки Євробачення, мер наголосив, що, попри спекуляції, які були, вдалося довести, що Київ може на високому рівні проводити події такого масштабу.

«Усі, хто побував у нашому місті, будуть розповідати про Київ як про найкраще місто. І був тільки один недолік: у ці травневі дні було холодно, йшли дощі. Але, тим не менше, погода не змогла зіпсувати настрою, який панував на Євробаченні», - зазначив Кличко.

Він подякувати усім робітникам, які працювали цілодобово, щоб вчасно відремонтувати та презентувати для киян і гостей міста інфраструктурні об'єкти, зокрема станцію метро «Лівобережна» та територію навколо неї.

«Зараз «Лівобережна» має зовсім інший вигляд. Маю сказати, що реконструкція станції метро відбувалася не виключно до Євробачення. Ми будемо продовжувати реконструювати одну за одною станції метро в столиці, вони мають виглядати сучасно і гарно», - підкреслив Кличко.