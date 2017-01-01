Кличко не проти, щоб його «викрали», як Гончаренка

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Віталій Кличко

Віталій Кличко побачив професійну роботу українських правоохоронців у спецоперації з «викраденням» Олексія Гончаренка

Спецоперація українських правоохоронців з викриття злочинної групи, яка планувала викрадення народного депутата Олексія Гончаренка, продемонструвала ефективну та професійну роботу українських силових відомств. Про це в ефірі телеканалу NewsOne заявив київський міський голова Віталій Кличко.

«Правоохоронні органи повинні демонструвати результат своєї роботи. І кожен, хто має на меті порушувати закон – чи то нардеп, чи то звичайна людина – повинен розуміти, що понесе відповідальність за свої протиправні дії, - наголосив Кличко. – Я радий, що спецоперація з викриття злочинної групи закінчилася для Олексія Гончаренка добре і він не постраждав, а правоохоронні органи показали свою ефективність та професіоналізм».

На запитання ведучої про те, чи погодився б він особисто взяти участь у подібній спецоперації правоохоронців, Кличко відповів, що для викриття злочинців готовий стати учасником спецоперації. «Однак, я би хотів подивитися на тих, хто ризикнув би викрасти Кличка», - пожартував мер столиці.

Як повідомлялось, СБУ інсценувало викрадення нардепа з метою впіймати злочинців.

Раніше стало відомо, що невідомі викрали народного депутата від Блоку Петра Порошенка Олексія Гончаренка.

За фактом викрадення Гончаренка було відкрито кримінальне провадження за статтею «незаконне позбавлення волі».

Парламентарі ж по-різному оцінили інформацію про викрадення нардепа. Береза висловив сумнів з приводи того, що Гончаренка насправді викрали, а Ар'єв стверджував, що підстави для нападу на нардепа «були у багатьох».