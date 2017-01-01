Кличко обіцяє, що київське сміття ховатимуть під землю

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Контейнери для сміття, які використовуються сьогодні, мають неестетичний вигляд, займають багато місця і мешканці часто скаржаться на неприємних запах з них

У наступному році по всьому Києву будуть встановлені до тисячі підземних контейнерів для твердих побутових відходів нового типу. Про це в ефірі каналу NewsOne заявив мер Києва Віталій Кличко.

Він нагадав, що днями відбулася презентація підземних сміттєвих контейнерів та нових урн. При цьому, зауважив Кличко, у центральній частині міста вже встановлюють 50 таких контейнерів. До кінця року планують встановити загалом 300.

За словами мера Києва, ті застарілі контейнери для сміття, які використовуються сьогодні, мають неестетичний вигляд, займають багато місця і мешканці часто скаржаться на неприємних запах з них.

«Зараз місця під нові контейнери облаштовують у центрі міста. А наступного року майже 1 тисяча таких підземних сміттєвих баків, які вміщають до 5 кубічних метрів відходів, будуть встановлені по всьому місту. Ті сміттєві баки, які є зараз, потроху відходять в минуле», - підкреслив Кличко.