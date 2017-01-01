Кличко обіцяє відкрити оболонський парк «Наталка» до Дня Києва

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Розбудова парку на Оболоні

Київський мер нагадав, що свого часу пообіцяв оболонцям повернути територію парку, яку минула влада віддала під забудову

До Дня Києва в столиці буде відкритий реконструйований парк "Наталка" на Оболоні. Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Києва Віталій Кличко, який сьогодні проінспектував хід робіт в парку.

«Продовжуємо оновлювати і робити гарнішим наше місто. Сьогодні навідався на Оболонь в парк «Наталка», перевірив як там тривають роботи. Все добре! До Дня Києва відкриємо найкращий парк столиці», - зауважив столичний голова.

Кличко запевнив, що повністю оновлений парк буде гарним і комфортним та не гіршим за відомі європейські парки. «І такими робитимемо всі зелені зони міста. Парк Наталка - моя особлива амбіція», - підкреслив Віталій Кличко.

Він нагадав, що свого часу пообіцяв оболонцям повернути територію парку, яку минула влада віддала під забудову. «І ми відсудили зелену зону, разом з громадою облаштували першу чергу парку. А тепер зробимо найкращу і взірцеву зону відпочинку, де буде приємно і гуляти, і активно відпочивати, і куди кияни з гордістю водитимуть гостей міста», - додав Київський міський голова.